خمنوا من هذه الطفلة التي أصبحت ممثلة مصرية مشهورة

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد الإنترنت، مجموعة صور قديمة ونادرة لطفلة صغيرة، قيل أنها الممثلة المصرية منى زكي.

وتعود هذه الصورة إلى مرحلة طفولة منى زكي، والتي ظهرت فيها بملامحها الطفولية الجميلة التي لم تتغير حتى الآن.

وظهرت منى في إحدى الصور وسط زميلاتها بالملابس الدراسية.

وتفاعل عدد كبير من رواد الإنترنت مع الصورة، وأعربوا عن إعجابهم الكبيرة بصورة منى زكي وهي طفلة، رغم مرور سنوات على هذه الصورة. كما اعتبر كثيرون أنّ زكي لم تتغيّر كثيراً، وأكدوا أنّ ملامحها ما زالت تحتفظ ببراءة الطفولة.

يشار إلى أن منى زكي قضت سنوات من طفولتها في الكويت، قبل أن تنتقل مع أسرتها إلى إنجلترا وأمريكا، ثم عادت لمصر لتلتحق بكلية الإعلام جامعة القاهرة.



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