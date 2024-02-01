إليزابيث موس تكشف عن حملها بطفلها الأول عن هذا العمر

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الممثلة العالمية إلبزابيث موس الجمهور بظهورها المفاجئ خلال أحد البرامج التلفزيوني، ببطن منتفخ معلنة حملها بطفلها الأول عن عمر ال 41 عاماً.
وقد أطلت إليزابيث بفستان طويل وواسع باللون الأسود أظهر بطنها واضحاً، وأكد أنها أصبحت بمراحل متقدمة من الحمل، وعبر الجمهور عن تفاجئهم وسعادتهم بحمل إلبزابيث من خلال تصفيقهم الحار والذي لم بتوقف.
وإليزابيث لم تكن الممثلة الأولى التي تكشف حملها بهذه الطريقة، فمنذ عام أطلت الفنانة العالمية ريهانا على الجمهور بحفل السوبر بول، وكشفت عن حملها المفاجئ بطريقة مبتكرة.
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