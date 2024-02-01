لأول مرة.. ليونيل ميسي ضيف برنامج عربي

ميرنا وليد - بيروت - للمرة الأولى، سيحل نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي ضيفاً على برنامج عربي، وسيفرح قلوب محبيه.

وشارك رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية الميتشار تركي آل الشيخ مجموعة صور أعلن من خلالها إستضافة الإعلامي المصري عمرو أديب لليونيل ميسي في برنامجه بودكاست Big Time.

وقد احتفلت كارلا روكوزو الشقيقة الصغرى لـ أنتونيلا روكوزو زوجة نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي بزفافها على حبيبها الأميركي ديريك بيبولو، في حفل أقيم بسرية تامة.

وحضر ميسي متألقاً ببدلة باللون الكحلي نسَّقها مع قميص أبيض وربطة عنق، وانتعل حذاءً رياضيًّا ليتمكن من الرقص بأريحية، أما أنطونيلا فاختارت إطلالة أنيقة من توقيع دار الأزياء الأرجنتينية Joti Harriague، إذ اختارت فستانًا باللون الزيتي من قماش الساتان، تميَّز بفتحة صدر عريضة على شكل حرف V، وفتحاته الجانبية ناحية منطقة الخصر، فيما أسدلت خصلات شعرها البني المموج على جانبي كتفيها.

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