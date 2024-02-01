بسبب تعليق إبنها.. ريهام سعيد تنهار وترد على فيديو نادر صعب

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الإعلامية المصرية ريهام سعيد على الجمهور ببث مباشر على الهواء، وإنهارت بكاءً وهي تتحدث الفيديو الذي نشره لها الدكتور نادر صعب وهي ممجة على السرير في غرفة العمليات.



وأكدت ريهام أن سبب بكاءها وإنهيارها هذا يرجع إلى تعليق إبنها الصغير على شكل عينيها في الفيديو، حيث قال لها: "لماذا يبدو شكل عينيكي مخيفاً يا ماما"؟ وتساءلت ريهام عن كيفية الرد على هذا السؤال وقالت: "أقول له إيه يا دكتور نادر؟ أقول له إنك قولت لي إني رد سجون وعندي 52 سنة وإن ده طبيعي؟ ولا أقول لابني إن الدكتور قال إني مقدرتش أدفع 15 ألف دولار باقي ثمن العملية، فعمل لي عملية على قد فلوسي".