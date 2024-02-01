نيللي كريم مؤلفة للمرّة الأولى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة نيللي كريم عن خوضها تجربة التأليف للمرة الأولى في مشوارها الفني، حيث أكدت أن مشروعها السينمائي الجديد الذي تقوم بتأليفه هو فيلم بطل قصته حصان وطفل صغير.

وقالت نيللي كريم، خلال تصريحات إعلامية: “عندي سكربت أكتبه حالياً ما زال في بدايته، وهو عبارة عن فيلم من فكرتي بطله الحصان، هي قصة غريبة كانت من تأليفي، وأنا حبّتها، وسيكون أيضاً من بطولة ولد صغير”.

يُذكر أنه يُعرض حالياً لنيللي كريم مسلسل “روز وليلى” بالتعاون مع يسرا، حيث تلعب نيللي خلال الأحداث دور “روز” السيدة المتزوجة التي تعمل كمحققة خاصة وتملك شركة، وتعمل لديها “ليلى” (يسرا) التي تعاني ضائقة مالية بعد وفاة زوجها، وتتورط في قضية قتل…

مسلسل “روز وليلى” هو بطولة مشتركة بين يسرا ونيللي كريم، ويضم نخبة من نجوم ونجمات الدراما.

من ناحية أخرى، تواصل نيللي كريم تصوير دورها في فيلم “هابي بيرزداي” بجانب الفنانين: حنان مطاوع، شريف سلامة وحنان يوسف، وهو يدور في إطار اجتماعي تشويقي.

كما تخوض نيللي كريم دراما رمضان المقبل بمسلسل “فراولة” والذي تعود به إلى الكوميديا بعد غياب حوالى ست سنوات منذ أن قدّمت مسلسل “بـ100 وش” مع الفنان آسر ياسين.