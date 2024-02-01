بصور عاطفية مع زوجها.. رحمة رياض تكشف جنس مولودها المنتظر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بجلسة تصوير خاصة لصالحة مجلة “ڤوغ العربية”، كشفت الفنانة العراقية رحمة رياض عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، جنس جنينها الأول من زوجها الممثل ألكسندر علوم.

وظهرت رحمة رياض في الصور بلقطات عاطفية تجمعها مع زوجها ألكسندر، وأعلنت أنها تنتظر استقبال مولودة أنثى، قائلةً: It’s a girl، من دون تحديد اسمها حتى الساعة.

وكانت رياض وعلوم زفّا خبر حملها إلى متابعينهما ليلة رأس السنة، من خلال منشور جاء فيه: “فصل جديد راح نضيفه لقصة حبّنا! تمنولنا الخير وإحنا نتمنى الكم سنة سعيدة كلها حب وفرح وسلام”.

وأضافت عن حملها في تصريحات إعلامية: “هذا الأمر لا يمكن إخفاءه، كل الناس عارفين إلا أنا. ونتمنى إن يكون عاماً جميلاً مع المولود الجديد وأن يكون بصحة وعافية”.

وبدوره، أكد زوجها أن “الشعور لا يوصف، أحياناً أجلس بقربها وأتحدث مع البيبي في بطنها”.