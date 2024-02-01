منى زكي تحتفل بنجاح “رحلة 404” في السعودية.. وهذه رسالتها للجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تمكّنت الفنانة منى زكي بعد أسبوع واحد من عرض فيلمها “رحلة 404” من التفوّق على النجمين أحمد العوضي ومحمد إمام وتخطّي إيرادات فيلميهما لتحتل المركز الثاني في شباك التذاكر بعد عرض فيلم “الحريفة” لنور النبوي.

وحقق فيلم “رحلة 404” في أول أسبوع من عرضه إيرادات بلغت ستة ملايين و700 ألف جنيه، متفوّقاً بذلك على فيلم “الإسكندراني” لأحمد العوضي الذي حقق إيرادات بأربعة ملايين و70 ألف جنيه، ثم فيلم “أبو نسب” لمحمد إمام الذي جمع ثلاثة ملايين و993 ألف جنيه.

وكانت ‎ منى زكي قد احتفلت بالعرض الخاص لفيلمها “رحلة 404” في المملكة العربية السعودية، ووجّهت خلاله رسالة حب وشكر الى الجمهور السعودي على حضورهم العرض الخاص لفيلمها، والذي أُُقيم في جدة.

ونشرت منى زكي من خلال حسابها الخاص في “إنستغرام” صوراً عدة ظهرت فيها وهي تقف أمام سينما “موفي” في مول العرب بجدّة، وعلّقت عليها قائلةً: “ساعات قليلة بس شفت فيها حب كبير، من قلبي شكراً لكل اللي حضروا العرض الخاص لفيلم “رحلة 404″ في جدّة بالمملكة العربية السعودية، شكراً لحفاوة الاستقبال والحب، مبسوطة بردود الفعل الإيجابية على الفيلم، وهنبسط أكتر لما أسمع آراء باقي الجمهور… يارب الفيلم يعجبكم”.

فيلم “رحلة 404” يشارك منى زكي في بطولته الفنانون: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا وخالد الصاوي، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، وتدور أحداثه حول “غادة” التي تتورط في مشكلة طارئة، قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، فتلجأ لأشخاص من ماضٍ ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ كبير من المال، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لفريضة الحج، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها الى أصدقاء الماضي؟