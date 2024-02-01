حسين الجسمي يضرب من جديد.. “مرّة شكراً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد سلسلة من التعاونات الناجحة التي حققت جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، يجدّد النجم الإماراتي حسين الجسمي تعاونه مع الملحن السعودي ياسر بوعلي من خلال أغنية جديدة بعنوان “مرّة شكراً”، تحمل أسلوباً غنائياً وموسيقياً عصرياً متميزاً في الإبداع وفي تنفيذ الرؤية الموسيقية في الأغنية، والتي كتبها الشاعر عبدالله الملحم. ويقول مطلع الأغنية:

“مرّة شكراً… ع المسافة… والكلافة

والفراق اللي أعافه!

ع اللي فيني… وفـْ سنيني!

وكل شي بينك وبيني!

إنت ماقصّرت فعلاً… مرّة شكراً”.

وتعاون الجسمي في التوزيع الموسيقي لأغنية “مرة شكراً” مع الموزع زيد نديم، وتولّى عملية المكس والمكساج حسام كامل، وطرحها عبر قناته الرسمية في موقع YouTube من خلال فيديو اعتُمد في مونتاجه أسلوب تقني حديث يتناسب مع لون الأغنية الموسيقي، ويتضمن كلمات الأغنية.

الجدير ذكره أن الثنائي المبدع حسين الجسمي وياسر بوعلي تعاونا في أعمال سابقة حققت نجاحات لافتة ونِسب مشاهدات عالية، أهمها أغنية “شفت” من كلمات الشاعر تركي، وأغنية “تسأل بعد” من كلمات سعود البابطين.