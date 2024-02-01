فنانة شهيرة تنضم إلى أحمد زاهر في مسلسل “محارب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روّجت الفنانة منة فضالي من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” لمسلسل “محارب” الذي تشارك به في سباق دراما رمضان المقبل ويقوم ببطولته الفنان حسن الرداد.

وظهرت منة فضالي في الصور رفقة الفنان أحمد زاهر، في كواليس التصوير، وهما يمازحان بعضهما، وعلّقت على الصور قائلةً: “بنعمل حاجة حلوة يا رب تعجبكم، محارب رمضان 2024 إن شاء الله، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج الأستاذة شيرين عادل وإنتاج الأستاذ أحمد السبكي، دعواتكم… أحلى شغل لما تكون بتشتغل مع أعز أصحابك وفي كيمياء ما بنكم، أحمد زاهر، حسام ومريم”.

مسلسل “محارب” هو بطولة الفنانين: حسن الرداد، ناهد السباعي، أحمد زاهر، ماجد المصري، نيرمين الفقي، منة فضالي، ملك أحمد زاهر…، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في قالب أكشن اجتماعي، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية الشعبية، ويؤدي حسن الرداد خلاله شخصية سائق ميكروباص يتعرض لعدد من المشكلات التي يدخل على أثرها السجن.