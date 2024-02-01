أنغام تلتقي جمهورها في الكويت.. بهذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روَّجت الفنانة أنغام عبر حسابها الخاص في “فيسبوك” لأحدث حفلاتها الغنائية في الكويت، حيث نشرت بوستر الحفل وعلّقت عليه بقولها: “جمهور الكويت الحبيب، أشوفكم يوم ٨ فبراير في الكويت أرينا”.

ويأتي حفل أنغام في الكويت بعد سلسلة من الحفلات الناجحة التي أحيتها خلال الفترة الماضية، وكان آخرها حفل “حوار غنائي” الذي قدّمته مع الفنان تامر عاشور، والذي حصلت بعده على الإقامة الذهبية من المملكة العربية السعودية.

وعبّرت أنغام عن سعادتها الغامرة بذلك في فيديو بثته عقب الحفل وقالت فيه: “شكراً للسعودية وشكراً على الإقامة الذهبية، أنا من أهل البلد وبقيت أقرب، ده شيء أسعدني جداً وبقيت أقرب حالياً، ألف شكر”.

وكانت المملكة العربية السعودية قد منحت المطربَين المصريين أنغام وتامر عاشور الإقامة الذهبية في المملكة، وذلك خلال تقديمهما حفل “حوار غنائي” ضمن حفلات “موسم الرياض” في المملكة العربية السعودية.

وخلال الحفل، قال أحد المنظّمين: “أبارك هذا النجاح الكبير للنجمة أنغام والنجم تامر عاشور… أحب أن أعلن وفي مملكة العطاء والوفاء ووطن الفن ومحضر الإبداع، وبعد العطاء الفني الكبير ومشاركتهما المهمة ومكانتهما العالية ومحبة الجمهور السعودي لهما، أعلن منح هذين الفنانين الإقامة الذهبية الخاصة من المملكة العربية السعودية”.