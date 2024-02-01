تأجيل حفل أحمد سعد في دبي لهذا السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان أحمد سعد عن تأجيل حفله الذي كان مقرراً أن يحييه اليوم الخميس في القرية العالمية بدبي الى يوم غدٍ الجمعة الموافق فيه 2 شباط (فبراير) الجاري.

وكشف سعد أن سبب تأجيل الحفل هو سوء الطقس اليوم الخميس كما توقّعت مصلحة الأرصاد الجوية، حيث نشر عبر صفحته الرسمية في “إنستغرام” بوستر الحفل وقد دوّن عليه الموعد الجديد: “تنويه… نظراً للأحوال الجوية المتوقعة، تم تغيير موعد حفلة الفنان أحمد سعد في ‫القرية العالمية‬ إلى الجمعة 2 فبراير”.

من ناحية أخرى، يحلّ أحمد سعد ضيفاً على برنامج sold out، الذي يقدّمه الإعلامي محمود سعد، وذلك في 18 شباط (فبراير) الجاري.

ومن المقرر أن تُصوّر الحلقة خلال الأيام المقبلة على مسرح “الجمهورية” بحضور الجمهور، وتلي الحوار بين محمود سعد وأحمد سعد حفلة غنائية يقدّم خلالها الأخير مجموعة من أغانيه الشهيرة.

وكان أحمد سعد قد طرح أغنيته الجديدة “بعتذرلك” عبر صفحاته الخاصة في السوشيال ميديا، و”يوتيوب”، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهي من كلمات محمد الشافعي، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقي يحيى مهدي، ومن إنتاج شركة “مزيكا” للمنتج محمد جابر.

وروّج أحمد سعد للأغنية من خلال نشر البرومو التشويقي لها عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، مع التعليق: “وإن قلبي بيبكي جداً لو يحسّك هتسبيه بعتذرلك… قريباً”.