ظهور نادر.. تعرفوا إلى شقيق آسر ياسين

ميرنا وليد - بيروت - بظهور نادر، أطل الممثل المصري آسر ياسين بصورة مع شقيقه إسلام عبر حسابه الخاص وتمنى له عيد ميلاد سعيد.

وكتب آسر ياسين: "أتمنى يوما مميزا لأخي وسندي الذي أحترمه. هذا العام سيكون مميزا إن شاء الله. عيد ميلاد سعيد يا إسلام"، وقدم أصدقاء آسر رسائل التهنئة لـشقيقه أيضاً.

ويحقق فيلم "شماريخ" من بطولة الممثلين المصريين آسر ياسين وأمينة خليل نجاحاً مستمراً في دور العرض، إلا أنه إحتل المركز الرابع بين الأفلام المعروضة، حيث حقق إيرادات قدرت بـ 136 ألف جنيه.

الفيلم من إخراج وتأليف عمرو سلامة، ويشارك في بطولته الممثلون خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، محمد ثروت والطفلة لافينيا نادر.

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