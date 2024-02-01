شاهد إيلاف الزهراني تخطف الأنظار بدون فلتر في أحدث ظهور

نشرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي إيلاف الزهراني، مقطع فيديو لها بدون فلتر، خطف الأنظار بجمالها الطبيعي.

وظهرت الزهراني في الفيديو وهي ترتدي زيًا باللون الأبيض، ورفعت شعرها، مع مكياج بسيط أبرز جمالها.

وأثارت الزهراني الجدل في وقت سابق بتصريحاتها بأنها لن تتزوج رجلًا حساب حسابه البنكي أقل من حسابها، حيث قالت: “عندي بيت وسيارة وسائق وخادمتين، وأجيب واحد أصرف عليه؟”

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