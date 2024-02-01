بالفيديو- عصام كاريكا يبكي متأثراً وهو يوصل ابنته لعريسها

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري عصام كاريكا متابعيه، صور ومقاطع فيديو لحفل عقد قران ابنته المخرجة مي، على شاب من خارج الوسط الفني، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور عدد من الأصدقاء والأقارب.



ونشر كاريكا عبر حسابه الرسمي، الصور ومقاطع الفيديو التي وثقت أجواء الحفل، والتي تخللها بعض اللقطات الحزينة والمؤثرة.

وظهر في إحدى مقاطع الفيديو، التأثر الواضح لكاريكا وهو يوصل ابنته لعريسها.

يشار إلى أن الفنان المصري تامر حسني، أشعل أجواء الحفل، وقدم مجموعة من أغانيه لإسعاد الحضور.

كما حضر الحفل عدد كبير من الممثلين والفنانين، من بينهم: يسرا، مصطفى حجاج، حميد الشاعري،بوسي، أحمد شيبة، محمد محيي، مرتضى منصور، تامر حسين، خالد يوسف، الراقصة دينا، مصطفى كامل، عزيز الشافعي وغيرهم.

<br />