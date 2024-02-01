أيتن عامر تحمس متابعيها لفيلم "درويلة" وتكشف عن موعد طرحه

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية أيتن عامر، متابعيها عبر حسابها الرسمي، البرومو الترويجي الرسمي لفيلمها السينمائي الجديد "درويلة"، وكشفت عن موعد عرض الفيلم.

وشوقت أيتن متابعيها للفيلم من خلال البرومو الترويجي، الذي ظهر فيه صراعاً بين أبطال العمل وكشف عن المكائد الكبيرة التي يخططون لها ضد بعضهم.

وأرفقت أيتن البرومو الترويجي بتعليق، كشفت فيه عن موعد طرحه بدور السينما المصرية.

وقالت أيتن في تعليقها: " الإعلان الرسمي لفيلم درويلة.. بجميع السينمات.. 7 فبراير باذن الله، أتمنى يعجبكم".

وفيلم "درويلة" من ﺇﺧﺮاﺝ معوض إسماعيل وتأليف محمد الدياسطي، وبطولة عدد من الممثلين من بينهم: عمرو عبد الجليل، وأيتن عامر ومحمد علي رزق و محمود عبدالمغني ونهال نور وحسني شتا، وينتمي الفيلم إلى الأفلام المثيرة التي تحوي خط أكشن.



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