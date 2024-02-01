بصور نادرة.. هكذا احتفلت رانيا ياسين بعيد ميلاد والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة رانيا ياسين، متابعيها صور نادرة تجمعها بوالدتها النجمة شهيرة احتفالا بعيد ميلادها.

ونشرت رانيا صور تجمعها بوالدتها ووالدها الفنان الراحل محمود ياسين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "حبيبتي الغالية أمي الحبيبة بفضلك وبفضل دعواتك بقيت إنسانة ليها وجود، وبحبك وعطفك وحنانك عرفت يعني إيه أمومة ويعني إيه أم بتعطي وبتخاف على أولادها وبتضحي علشانهم"

وتابعت: "اتعلمت منك كل حاجة بس طبعا أنا مش هعرف أبقى زيك، إنتي مفيش زيك أصلا يا حبيبتي ربنا يخليكي ليه ويحفظك ويبارك في عمرك إنت الأم حنونة وإنتي السند والوتد اللي موقفنا كلنا على رجلنا يا حبيبتي كل سنة وانتي طيبة وسعيدة ويبارك فيكي في صحتك يا قلبي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا محمود ياسين مسلسل "انحراف"، وهو من بطولة: سميحة أيوب، لوسي، أحمد فؤاد سليم، عبد العزيز مخيون، ويزو، محمد لطفي، محمد كيلاني، وأحمد صفوت وغيرهم، من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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