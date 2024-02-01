"بفستان أنيق".. أحدث ظهور لهيفاء وهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة هيفاء وهبي متابعيها صورا جديدة لها، من خلال حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت خلالها بـ فستان أنيق ومكياج هادئ، داخل أحد الكافيهات أثناء تواجدها بباريس.

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "جمالك، أجمل شيء بشوفه في اليوم، من بعدك ما حدا يروح باريس، بتجنني، دائما شيك".

يذكر أن هيفاء وهبي طرحت مؤخرا كليبها الغنائي الجديد "وصلتلها" الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وهي من كلمات الشاعر الغنائي محمود عبد الله، وألحان الراحل محمد النادي، وتوزيع نور.

اقرأ أيضا

تكريم حميد الشاعري بملتقى التميز والإبداع

القبض على دنيا بطمة لتنفيذ عقوبة الحبس لمدة عام