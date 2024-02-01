شكرا لقرائتكم خبر عن جلين كلوز: روبن ويليامز كان سيظل مواجها الحياة لولا وفاة صديقه كريستوفر ريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشارت الممثلة العالمية جلين كلوز أن النجم الراحل روبن ويليامز "كان سيظل على قيد الحياة" لولا وفاة زميله الممثل الراحل كريستوفر ريف في عام 2004، حيث كان ويليامز، الذي توفي عام 2014 منتحرًا، صديقًا جيدًا لريف، الذي توفي بسبب سكتة قلبية قبل 10 سنوات من وفاة الأول.

يأتي هذا الكشف من فيلم وثائقي جديد بعنوان Super/Man: The Christopher Reeve Story، والذي يستكشف حياة وأوقات الممثل الراحل، الذي أصيب بالشلل بعد أن تم إلقاؤه من على حصان خلال مسابقة في فرجينيا عام 1995.



جلين كلوز وروبن ويليامز

أظهر الفيلم الوثائقي أيضًا صداقته مع ويليامز، الذي توفي بعد معاناته من اضطراب تنكس عصبي تم تشخيصه بشكل خاطئ، وبعد وفاة ويليامز، كشف تشريح الجثة أنه كان يعاني من مراحل متقدمة من خرف أجسام ليوي.

وأكدت كلوزإلى أن وفاة ويليامز ربما لم تكن لتحدث لو لم يتوفى ريف، وأكدت قائلة في الفيلم الوثائقي: "شعرت دائمًا أنه لو كان كريس لا يزال موجودًا، لكان روبن لا يزال على قيد الحياة".

وبالعودة إلى عام 2017، أدلى كلوز بتعليقات مماثلة في الحفل الخيري السنوي لمؤسسة كريستوفر ودانا ريف، وفقًا لـ ET News، قالت كلوز عن صداقتهما: "لم تصمد فحسب، بل أصبحت قوة مانحة للحياة تدعمهما معًا".