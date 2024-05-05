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فلوس جاية في الطريق.. رؤية هذا الشيء خلال المنام بشرة خير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يختلف تفسير رؤية اللون الأخضر في المنام حسب تفاصيل الحلم وحالة الرائي، وأوضحت مفسرة الأحلام حنان الجندي عبر مقطع فيديو لها بصفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك" أن اللون الأخضر يرمز للخير والبركة وزيادة الرزق والسعادة والنجاح.

وقالت إن الشخص إذا رأي في منامه الأشجار الخضراء، فهذا علامة على حصوله على أموال قادمة من وظيفته أو ميراث.

وتابعت أن ارتداء ملابس باللون الأخضر في المنام، يدل على بالنجاح في العمل والرزق الوفير والبركة، أو الارتباط بامرأة صالحة.

ولفتت مفسرة الأحلام إلى أن رؤية المتوفى يرتدي ملابس بنفس اللون في المنام، تشير إلى مكانته العالية في الجنة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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