شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تدعم القضية الفلسطينية بمسلسل "مليحة" من 15 حلقة رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استكمال دعمها للقضية الفلسطينية وهذه المرة من خلال الدراما التليفزيونية، اذ تقدم المتحدة مسلسلاً جديداً بعنوان "مليحة" من 15 حلقة من إخراج عمرو عرفة وتأليف رشا عزت الجزار، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث يلقى العمل الضوء على القضية الفلسطينية والانتهاكات التي يعانى منها الفلسطينيون في قطاع غزة من قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وشهدت الأشهر الماضية دعم المتحدة للخدمات الإعلامية للقضية على مختلف الأصعدة، حيث سخرت منصاتها الإعلامية والرقمية المختلفة بفضح مخططات الاحتلال مؤخرًا وسعيه لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، حيث تكامل الدور الإعلامي المصري عبر منصاته المختلفة مع الرؤية السياسية المصرية الرافضة تمامًا للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

وعلى المستوى الثقافى حرصت العديد من دور النشر العربية والمصرية على إظهار الدعم الكامل لدولة فلسطين، وتقديم شرح مفصل عن القدس وموقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 55، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، ومن بين العناوين التي قدمت لدعم فلسطين، "القدس.. سيرة مدينة وعبقرية المكان"، "الحرب في غزة من أين ..إلي أين"، "حرب غزة المأزق الإقليمي والمبادرة المصرية"، "مصر والقضية الفلسطينة بين الماضي والحاضر".