ريم السعيدي تحجّم متابعة بعد أن توجهت لها بكلمات إباحية

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ميرنا وليد - بيروت - نشرت عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي صورة لها على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بالأبيض والأسود، وكتبت تعليقاً عليها :"أترك لكم اختيار تعليق لهذه الصورة.
تم التقاط هذه الصورة منذ 8 سنوات في كيب تاون، وللأسف نسيت اسم المصور".
ونالت ريم تعليقاً من إحدى المتابعات ورد فيه أن "شلحها شلح" هو أفضل عنوان لهذه الصورة، لترد عليها ريم :"هذه حدود تفكيرك، لا ألومك".
كما نالت ريم تعليقاً من متابعة أخرى ورد فيه:"عيب عليكي على هالمنظر"، لترد :"عيب على اللي يعمل عيب".
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