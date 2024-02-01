فيلم أنف وثلاث عيون| لقطات جديدة من العرض الخاص

ياسر رشاد - القاهرة - اتطلق مساء أمس، العرض الخاص لفيلم أنف وثلاث عيون، للمخرج أمير رمسيس ومعالجة سينمائية معاصرة للسيناريست وائل حمدي عن رواية الأديب إحسان عبد القدوس، ليتبعه بذلك مباشرةً عرض الفيلم في صالات السينما.



حضور مميز لأبطال أنف وثلاث عيون في الغرض الخاص



كان قد شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالسعودية، ولاقى استحساناً كبيراً نقدياً وجماهيرًيا.

شهد العرض الخاص حضور صناع الفيلم ونجومه على رأسهم المنتجة شاهيناز العقاد، والنجوم ظافر العابدين، صبا مبارك، أمينة خليل التي تظهر كضيفة شرف الفيلم، بالإضافة إلى جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور، رمزي العدل، حسن العدل، الطفل سليم مصطفى، المخرج أمير رمسيس، المؤلف وائل حمدي، ومدير التصوير أحمد جبر.

تدور أحداث الفيلم حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جدا من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً!