بـ "فستان قصير".. أحدث ظهور لـ غادة عبد الرازق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، متابعيها، أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت "غادة"، الصورة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" على خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت بفستان أسود قصير.

وتخوض غادة عبد الرازق السباق الرمضاني المُقبل 2024 بمسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي، أحمد ماهر، ماجد المصري، منال سلامة، محمد علاء، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.

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