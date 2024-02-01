"مش هسيبك".. ماذا حدث بين نبيل الحلفاوي وعمرو عرفة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على تهنئة المخرج القدير عمرو عرفة، على فيلمه السينمائي الجديد "أهل الكهف" بعد طرح البرومو التشويقي للعمل، وهو ما دفع الأخير للرد على رسالته.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس" تعليقا على برومو فيلم"أهل الكهف": "ألف مبروك مقدما يا عمرو.. الجواب باين من عنوانه.. بالنجاح الباهر إن شاء الله".

ورد عمرو عرفة، على رسالة الحلفاوي، قائلا: "حبيبي يا قبطان كان نفسي تبقى معايا.. مش هسيبك المرة الجاية".

ليرد الحلفاوي، على رسالته: "إن شاء الله يا حبيبي.. ربنا كريم.. بس تتوصى بالأكشن.. وتقولي قبل التصوير بكام يوم عشان أعدي على الجيم".

وكانت الجهة المنتجة لفيلم"أهل الكهف" طرحت الإعلان الدعائي التشويقي للعمل استعدادًا لبدء عرضه بالسينمات بموسم الصيف المقبل 2024.

وأظهر الإعلان عددا من أبطال الفيلم منهم الفنان خالد النبوي، الفنان محمد فراج، الفنانة ريم مصطفى، الفنانة غادة عادل، الفنان محمد ممدوح.

وتدور أحداث الفيلم في إطار خيالي قصة ثلاثة من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل ويعيشون صراعًا قويًا مع الزمن، والفيلم مقتبس من مسرحية للأديب الراحل توفيق الحكيم ومعالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي، بيومي فؤاد، محمد ممدوح، عبدالرحمن أبوزهرة، محمد فراج، غادة عادل، ريم مصطفى، هاجر أحمد، صبري فواز، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.