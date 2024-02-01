نجوى كرم تتصدر التريند خلال حفلها في قطر

ميرنا وليد - بيروت - تحيي الفنانة اللبنانية نجوى كرم في هذه الأثناء، حفلاً غنائياً في قطر أمام، بحضور جمهور مكتمل العدد، و تداول محبي الفنانة فيديوهات من حفلها حيث أصبحت تريند على أحد وسائل التواصل الإجتماعي، و أصبح لها وسم بإسم " نجوى_كرم_في_قطر "

وكانت نجوى قد كرمت بـ”جائزة صنّاع الترفيه الفخرية” بعد أن أعلنت جورجينا رودريغيز اسمها أمام جميع الحضور من نجوم الوطن العربي والعالم بحضور معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، و أهدت نجوى كرم الجائزة الفخرية الى وطنها لبنان.

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