كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاد زوجته ويعتذر لها لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان كريم فهمي بعيد ميلاد زوجته ونشر مقطع فيديو مجمع من رحلاتهما سويًا خلال السنوات الماضية وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وأوضح "كريم" بالفيديو عدد من الصور من عدد من الرحلات والمناسبات الاجتماعية التي حضرها معها، وعلق قائلا: "مهما اتكلمت عنك مش هيكفي الكلام، ياما استحملتي عصبيتي وياما استحملتيني ماديًا، ياما استحملتي أزمات منتصف العمر واستهبالي، واقفة جنبي من البداية مع اني بقصر كتير في حقك، عشان كده قررت أقولك في عيد ميلادك أنا آسف على اي لحظة تعبتي أو زعلتي فيها مني شكرًا على كل حاجة بتعمليها ليا".

واستكمل: "أحسن وأحلي زوجة وأم في الدنيا، حبيت أقول الكلام ده قدام الناس كلها ويبقي بدري خمس أيام قبل عيد ميلادك بس قلت أبقي أول حد أوي، كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي وعقبال 100 مليون سنة، كله كوم وحبيبتي كوم".

يذكر أن أخر أعمال الفنان كريم فهمي كانت بمسلسل "أزمة منتصف العمر" وشاركت في بطولته الفنانة ريهام عبدالغفور وعُرض مطلع العام الماضي.

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