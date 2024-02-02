بعد قرار الاعتزال.. أشرف زكي يوجه رسالة لـ سميرة محسن (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - علق الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على قرار الفنانة سميرة محسن باعتزال التمثيل الذي أعلنت عنه خلال الأيام الماضية، موجها رسالة لها.

وقال أشرف، ببرنامج "90 دقيقة": "أنا تلميذ سميرة محسن وأشرفت على رسالة الدكتوراة الخاصة بي، وكنت عيان وقتها وكانت ماسكة نسخ الدكتوراة بتاعتي وتجري بيها عشان تديها للسادة أعضاء اللجنة وده موقف عمري ما هنساه، وهي أستاذتنا وأستاذة أجيال كبيرة، وكلمة اعتزال لا توجد في حياة الفنان حتى آخر نفس في العمر".

وأضاف أشرف زكي: "دكتورة سميرة مخرجة وممثلة وأستاذة ومنتجة وأنتجت أفلام ومسلسلات، وأعتبر الحالة التي تمر بها حالة وقتية، وكل فنان ممكن يمر بفترة مش بيشتغل فيها كويس، لكن رموزنا وفنانينا الكبار استحالة لما يكبروا يرخصوا، وهي لو تشاور في مليون عمل مستنيها".

يذكر أن، سميرة محسن كانت قد اتخذت قرارا باعتزال التمثيل، والتفرغ للتدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية، وقالت ببرنامج "تفاصيل": "ساعات التصوير في اللوكيشن تصل لـ 18 ساعة ووقتها الممثل لا يستطيع أن يبدع ويقدم دورا جيدا وهو مرهق.. وأحيانا يعرض على الممثل 5 حلقات من أصل 30 حلقة بالمسلسل، ووقتها لا يعرف الفنان البداية من النهاية، وأخذت خطوة الاعتزال للتفرغ لتدريس الطلاب في المعهد العالي للفنون المسرحية".

وكانت آخر أعمال سميرة محسن التليفزيونية هو مسلسل "حكاية حياة" من إخراج محمد سامي.