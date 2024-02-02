ثروة كيانو ريفز خيالية.. إليكم كم تبلغ!

ميرنا وليد - بيروت - أحرز الممثل الكندي كيانو ريفز 22 مليون دولار، مقابل تأدية دور البطولة في سلسلة أفلام "جون ويك" بين 2014 و2023.



وكانت معظم إيرادات سلسلة أفلام "جون ويك" بفضل الجزء الرابع من السلسلة.

وبحسب "سكرين رانت" الخاص بإيرادات الأفلام، فإن الرقم الضخم الذي جناه يشكّل شهادة على مدى النجاح الذي حققته سلسلة "جون ويك"، إذ أن أجر كيانو في الجزء الرابع البالغ 20 مليون دولار يوازي ميزانية الجزء الأول.

وينقسم الأجر الذي أحرزه ريفز عن أجزاء السلسلة كالتالي: الأول "جون ويك" 2 مليون دولار، "جون ويك: الفصل الثاني" 2.5 مليون دولار،

الفصل الثالث 2.5 مليون دولار، والفصل الرابع 15 مليون دولار .

وتأتي الأجور التي حصل عليها ريفز عن أفلام "جون ويك"، انطلاقاً من إجمالي الأرباح، خصوصا أنها قابلة للزيادة مع جزء مستقل بعنوان "باليرينا"، والذي سيحل فيه ريفز كضيف شرف، مؤدياً شخصيته "جون ويك"، ومن المقرر صدوره هذا العام.

يذكر أن الجزء الرابع كان قد وضع حدّاً نهائياً للسلسلة من خلال إنهاء حياة البطل، بميزانية بلغت 100 مليون دولار، وحقق 440 مليون دولار من حول العالم.

وبحسب الموقع، فإن القيمة الصافية لثروة كيانو ريفز تبلغ 386 مليون دولار.

كما كشف المصدر أن كيانو حصل على 200 مليون دولار من سلسلة أفلام "مايتريكس" بأجزائه الأربعة، وذلك بفضل حصوله على نسبة مئوية من إجمالي أرباح تلك الأفلام.