بطل "حب للإيجار" بهجوم لاذع ويكشف المستور: "أصبت بالغثيان"

ميرنا وليد - بيروت - استنكر بطل "حب للإيجار" الممثل أونور بويوكتوبشو ظهور ذات الممثلين على الشاشة، اذ قال : "يجب نفي هؤلاء المنتجين! دائمًا نرى نفس الأسماء على الشاشة، أصبت بالغثيان من كثرة مشاهدتهم".



وكان علّق أونور بويوكتوبشو بطل مسلسل "حب للإيجار" الشهير بـ شخصية "لؤي"، على قلة تلقيه عروضا تمثيلية، اذ قال: "لقد شاركت في أعمال جميلة نالت على نسب مشاهدة رائعة، رغم ذلك لا تصلني عروض للتمثيل. الذين يرمون الفرشاة ويضربون الممثلين نراهم يمثلون ويظهرون على الشاشة ، لكن من هم مثلي منسجمين مع الكل لا يمكنهم الحصول على اسم ناجح. غالبًا يجب عليك التصرف بعدم توافق".