رمضان 2024.. غنوة محمود تقابل هاني سلامة وسوسن بدر في "أمير العوامري"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تشارك الفنانة اللبنانية غنوة محمود في مسلسل "أمير العوامري" الذي يخوض به الفنان هاني سلامة السباق الرمضاني لعام 2024.

وتظهر غنوة كضيفة شرف في المسلسل، الذي يشارك في بطولته: مي سليم، ميرهان حسين، سوسن بدر، خالد زكي، أحمد صفوت، محسن محيي الدين وهاجر الشرنوبي وسلوى خطاب، تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

وتحدثت غنوة في بيان صحفي عن تفاصيل دورها في المسلسل الذي تجسد خلاله شخصية "ليلى": "دوري في هذا العمل جديد ومختلف ويشكل تحديا كبيرا بالنسبة لي وأنا سعيدة جدا بالوقوف للمرة الأولى أمام النجم الكبير هاني سلامة وبالعمل مرة جديدة مع المخرج محمد النقلي الذي سبق وتعاملت معه من خلال عدة أعمال: حي السيدة زينب، الدولي، البيت الكبير".

وتدور أحداث المسلسل حول صراعات طبقة رجال الأعمال ومفهوم الغاية تبرر الوسيلة، في إطار من التشويق والخطوط العاطفية، والعمل من إخراج محمد النقلي وتأليف الكاتب أحمد صبحي.