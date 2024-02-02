الرقابة تفرض على صنّاع مسلسل رانيا يوسف هذا الأمر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أجبرت الرقابة على المصنّفات الفنية في مصر، صنّاع مسلسل “دماء العذارى” الذي تقوم ببطولته الفنانة رانيا يوسف، وتخوض به السباق الرمضاني المقبل، على تغيير اسمه، الأمر الذي دفع المؤلف محمد الغيطي لوضع اسم جديد للعمل، منعاً لإثارة الجدل حول الاسم والذي قد يؤدي الى تأخير عرضه عن الموعد المحدّد له في موسم رمضان المقبل.

وكان المؤلف محمد الغيطي قد فاجأ الجمهور بالإعلان عن تغيير اسم مسلسل رانيا يوسف في رمضان المقبل من “دماء العذارى” الى “جريمة منتصف الليل”، وهو ما أثار جدلاً حول الأسباب التي دفعته لذلك.

يُذكر أن مسلسل “جريمة منتصف الليل” هو بطولة الفنانة رانيا يوسف، ويشارك فيه عدد من الفنانين، أبرزهم: أحمد عبدالعزيز، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، عفاف شعيب، محمد سليمان، صلاح عبدالله، ميار الغيطي، ملك قورة، أحمد منير، محمد فاروق شيبة، كريم عبد الغني…، ومن تأليف محمد الغيطي وإخراج عصام شعبان. وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن حول جريمة جنائية تُرتكب في وقت متأخر من الليل، حيث تُقتل طالبتان جامعيتان في مقر سكن إحداهما، وتحوم الشُبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما، وتتعقّد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة للضحيتين، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة.