تكريم ريم البارودي في ملتقى التميز والإبداع العربي

ياسر رشاد - القاهرة - كُرمت الفنانة ريم البارودي، في ملتقى التميز والابداع بأحد الفنادق الكبري، وذلك عن دورها كأول بطولة مطلقة في "بنات السباعي".

وأعربت ريم، عن سعادتها بهذا التكريم واكدت أنه الظهور الأول لها بعد وفاة والدتها مشيرة لإعتزازها بدور "ياسمين" في حكاية "بنات السباعي"، وأنه كان دورا صعبا للغاية.

وجاء ذلك وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن منهم: “عاصي الحلاني، أكرم حسني، مي كساب، حميد الشاعري، بشرى”، وعدد آخر وكبير من الفنانين.

وكان قد أشاد عدد كبير من جمهور التواصل الاجتماعى بأداء النجمة ريم البارودي بعد عرض حكاية "بنات السباعي"، إحدى حكايات مسلسل "حد فاصل"، وقام الجمهور بمشاركة عدد من مشاهدها في العمل والإشادة بأدائها.

وحكاية "بنات السباعي" البطولة الأولى لريم البارودي وتتكون من 5 حلقات ويشارك في بطولتها أحمد جمال سعيد ومحمود حجازي ومحمد التاجي وهناء الشورجبي وغيرهم من النجوم، من تأليف محمد إبراهيم عوض وإخراج تامر حمزة.