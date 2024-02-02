تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره بشأن أغاني ألبومه "هرمون السعادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أكد الفنان تامر حسني، مواصلته طرح أغاني ألبومه الجديد "هرمون السعادة"، موجها رسالة لجمهوره بشأن الألبوم.

وكتب تامر، عبر حسابه على "فيسبوك": "مكملين مع بعض رحلة ألبوم هرمون السعادة.. عايز أقول حاجة اني بجانب الكليبات المبهجة السريعة بحاول بقدر الإمكان أنزل الأغاني الدرامية ليها كليبات إن كانت تحتمل تصوير قصة كبيرة أو تصوير فني بيرمز وبيعبر عن حالة الأغنية خصوصا لما بتبقى الأغاني ليها قصة خاصة أو بتعبر عن موقف يستحسن نشوفه متصور".

وأضاف: "بحاول دايما أعمل مجهود زيادة شوية لأنكم تستاهلوا مني كده وأكتر.. يومين إن شاء الله وهقولكم معاد إصدار أغانيا الجديدة خلال الأسبوع الحالي ويا صباح الطاقة الإيجابية".

وكان تامر حسني، قد طرح أغنية "موحشتكيش" بطريقة الفيديو كليب على "يوتيوب"، وهي احدى أغاني ألبوم "هرمون السعادة" وشاركته في بطولة الكليب الفنانة ثراء جبيل.

أغنية "موحشتكيش" كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة وألحان وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.

يذكر أن، آخر أعمال تامر حسني بدور العرض السينمائي فيلم "تاج" وشاركه البطولة دينا الشربيني، وساندي، وهالة فاخر وعدد من الفنانين، ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

اقرأ أيضا:

في يوم ميلاده.. لماذا وصف رشوان توفيق نفسه بالمقتول الحي؟