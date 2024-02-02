فن ومشاهير

ريهام عبد الغفور تطلب الدعاء لوالدها الراحل

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالبت الفنانة ريهام عبد الغفور، من متابعيها عبر السوشيال ميديا، الدعاء لوالدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور.

ونشرت ريهام، صورة والدها وبجانبها ثلاث سور من القرآن الكريم وهم (الإخلاص والفلق والناس"، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

ورحل عن عالمنا الفنان أشرف عبد الغفور، في 3 ديسمبر 2023، عن عمر ناهز الـ 81 عاما إثر تعرضه لحادث سير أليم على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

يذكر أن، آخر أعمال ريهام عبد الغفور هو مسلسل "الأصلي" الذي شارك فيه عددا كبيرا من الفنانين من بينهم منال سلامة وأحمد الشامي ويوسف عثمان، ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

اقرأ أيضا:

ظهور نادر لشقيق آسر ياسين في عيد ميلاده (صورة)

هكذا احتفل حفيد شهيرة بعيد ميلادها

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا