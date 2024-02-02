ريهام عبد الغفور تطلب الدعاء لوالدها الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالبت الفنانة ريهام عبد الغفور، من متابعيها عبر السوشيال ميديا، الدعاء لوالدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور.

ونشرت ريهام، صورة والدها وبجانبها ثلاث سور من القرآن الكريم وهم (الإخلاص والفلق والناس"، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

ورحل عن عالمنا الفنان أشرف عبد الغفور، في 3 ديسمبر 2023، عن عمر ناهز الـ 81 عاما إثر تعرضه لحادث سير أليم على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

يذكر أن، آخر أعمال ريهام عبد الغفور هو مسلسل "الأصلي" الذي شارك فيه عددا كبيرا من الفنانين من بينهم منال سلامة وأحمد الشامي ويوسف عثمان، ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

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