شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة: رغم أهمية مهرجان الأقصر لكنه يعانى للظهور فى كل دورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ، منذ قليل، المؤتمر الصحفى لـ مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وقال محمود حميدة الرئيس الشرفى للمهرجان خلال المؤتمر، إن المهرجان مهم ورغم أهميته يعانى فى كل دورة للظهور بشكل مشرف، مؤكداً أن المهرجان لابد أن يلقى دعما من الجميع وأن الرعاة يحب أن يعرفوا أنهم لا يشاركون فى المهرجان وكأنه تبرع خيرى وإنما لأهمية الحدث.

وأضاف محمود حميدة أن المهرجانات لا يجب أن تتوقف ويجب أن تستمر مهما كانت الظروف، مؤكداً أن الفنان الحقيقى لا يعطله أى حدث، والنجوم الكبار لا يوقفهم وفاة صديق أو قريب والنماذج كثيرة. وأضاف محمود حميدة الرئيس الشرفى خلال المؤتمر أن المهرجان مهم ورغم أهميته يعانى فى كل دورة للظهور بشكل مشرف، مؤكدا أن المهرجان لابد أن يلقى دعم من الجميع وأن الرعاة يحب أن يعرفون أنهم لا يشاركون في المهرجان وكأنه تبرع خيري وإنما لأهمية الحدث.

كما يكشف السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان كل تفاصيل وفعاليات الدورة الثالثة عشرة يوم بحضور لفيف من الفنانين والنقاد.