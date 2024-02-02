شاكيرا تحتفل بعيد ميلادها الـ 47

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد النجمة العالمية شاكيرا وهي من مواليد 2 شباط 1977، بارانكويلا، النجمة الكولومبية من أصول لبنانية، التي حققت نجاحًا في كل من الأسواق الناطقة بالإسبانية والإنجليزية وبحلول أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كان أحد أنجح فناني التسجيل في أمريكا اللاتينية.



وبدأت شاكيرا، الرقص الشرقي في سن مبكرة، وبحلول سن العاشرة بدأت في كتابة الأغاني والمشاركة في مسابقات المواهب، ساعدها منتج مسرحي محلي في إجراء اختبار أداء مع أحد المديرين التنفيذيين لشركة Sony Corp. في عام 1990، وتم توقيع شاكيرا لاحقًا على صفقة قياسية. أول ألبومين لها، ماجيا (1991) وبيليجرو (1993)، كانا ناجحين إلى حد ما. بعد أخذ استراحة من التسجيل للعمل في المسلسل اللاتيني الواحة، استأنفت شاكيرا مسيرتها الموسيقية بطريقة مثيرة للإعجاب مع فطائر ديسكالزوس (1995). أنتج الألبوم العديد من الأغاني الناجحة، بما في ذلك "Estoy aquí" و"Pienso en ti" و"Un poco de amor".

في عام 1998 أصدرت شاكيرا أغنية ¿Dónde están los ladrones؟ والتي تضمنت العديد من الأغاني المنفردة التي لا تنسى. فازت بشكل خاص بجوائز جرامي اللاتينية لأفضل أداء صوتي لموسيقى البوب ("Ojos así") ولأفضل أداء صوتي لموسيقى الروك ("Octavo día"). ثم ركزت جهودها على ترسيخ نفسها في السوق الأمريكية. في عام 2001، فاز ألبومها MTV Unplugged (2000) بجائزة جرامي لأفضل ألبوم بوب لاتيني، وأصدرت أول ألبوم لها باللغة الإنجليزية، Laundry Service، في نفس العام. على الرغم من أن البعض شكك في مهاراتها في كتابة الأغاني باللغة الإنجليزية (كتبت شاكيرا كل كلماتها الخاصة)، إلا أن خدمة غسيل الملابس باعت أكثر من 13 مليون نسخة حول العالم.

واصلت شاكيرا نجاحها في التقاطع في عام 2005 بإصدار اللغة الإسبانية Fijaciónoral,vol. 1 في يونيو والتثبيت الشفهي باللغة الإنجليزية، المجلد. 2 في نوفمبر. ظهر كلا الألبومين لأول مرة في المراكز الخمسة الأولى في الولايات المتحدة، وتصدرت أغنيتها المنفردة "Hips Don't Lie" (التي تضم ويكليف جين) المخططات حول العالم في عام 2006. وفي حفل توزيع جوائز جرامي اللاتينية لذلك العام، حصلت على أفضل أغنية. جوائز العام وسجل العام لأغنية "La tortura" المنفردة وFijaciónoral,vol. 1 حصل على لقب ألبوم العام بالإضافة إلى أفضل ألبوم صوتي للإناث. كما فاز بجائزة جرامي لأفضل ألبوم روك لاتيني / ألبوم بديل. تسجيل حي، جولة التثبيت الشفهي، تبعها في عام 2007. وفي ذلك العام أيضًا قدمت شاكيرا عرضًا في هامبورغ كجزء من Live Earth، وهي سلسلة حفلات موسيقية عالمية تم تنظيمها لجذب الانتباه إلى تغير المناخ والاستدامة البيئية.

وتابعت الفنانة العالمية نجاحاتها الدولية من خلال أغنيتها في العام 2002 بعنوان “Whenever, Wherever”، وحازت أغنيتها “Hips Don’t Lie” خلال العام 2006 على المرتبة الأولى في مبيعات الأغاني، ومن أعمالها أيضا أغنيتها “Waka Waka This Time for Africa” التي أصبحت سابع أكثر مقاطع الفيديو مشاهدة على “يوتيوب”.

​​​​​​​شريكها السابق هو لاعب كرة قدم نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه ولديهما ولدان الكبير يدعى ميلان والآخر ساشا. وضعت شاكيرا اسمها على نوع من العطور التي تسوقها الشركة الإسبانية بويغ. وفي عام 2023 أتهمت بتهمة الاحتيال الضريبي بنحو 14.5 مليون يورو، وأعلن رئيس المحكمة أن النجمة العالمية شاكيرا توصلت مع مكتب المدعي العام الإسباني إلى اتفاق ينهي محاكمتها وينقذها من السجن مقابل الإقرار بذنبها ودفع غرامة مالية بملايين اليورو.

كرست شاكيرا الكثير من الوقت والطاقة للقضايا الاجتماعية. وفي عام 2003، أصبحت سفيرة النوايا الحسنة لليونيسف، حيث سافرت دوليًا لرفع مستوى الوعي بنضالات الأطفال في البلدان الأقل نموًا. كما أنشأت أيضًا مؤسسة "بيس ديسكالزوس"، التي ركزت على مساعدة الأطفال النازحين بسبب العنف في كولومبيا.