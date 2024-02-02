شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2024.. أحمد العوضى يقدم دراما شعبية فى "حق عرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النجم أحمد العوضى أولى بطولاته المطلقة فى الدراما التليفزيونية خلال مسلسل "حق عرب"، الذى يتواصل تصويره حالياً للعرض فى شهر رمضان المقبل، ويدخل العربى منافسات رمضان رافعاً شعار الدارما الشعبية تكسب من خلال قصة قريبة من الشارع إذ تدور الأحداث فى منطقة الجمالية حول عرب السويركى الذى تظهر له أحداث من الماضى تغير مجرى الأمور.

مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى،

وجاء تصدر أحمد العوضى بطولة "حق عرب" بعد ظهوره البارز في دراما رمضان على مدار السنوات الماضية وتحديداً منذ تقديم دور هشام عشماوى في مسلسل "الاختيار" مع أمير كرارة عام 2020، وبعدها تقديم مسلسلى "اللى مالوش كبير" و"ضرب نار" بمشاركة النجمة ياسمين عبد العزيز وتحقيقه نجاحاً كبيراً في العملين.

يذكر أن أحمد العوضى قدم في رمضان الماضى مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربى، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدى، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.