تكريم حميد الشاعري بـ ملتقى التميز والإبداع العربي

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان الليبي المصري حميد الشاعري صورة له عبر حسابه يبدو فيها مكرماً بجائزة، وعلق عليها قائلاً : "شكراً لملتقى التميز و الإبداع العربي وجامعة الدول العربية ووزارة الثقافة "

وأبدى حميد الشاعري سعادته بالتكريم، مؤكدا أن الملتقى يهدف لتقديم رسالة ثقافية تنويرية، وألقى قصيدة شعرية على المسرح، فور تسلمه التكريم، بعدما داعب الجمهور بإيفهاته وخفة ظله المعهودة.



وحضر الاحتفالية عدد من الممثلين والفنانين، أبرزهم: أكرم حسني، مي كساب، ونجم منتخب مصر السابق الكابتن أحمد حسن، كما حضر نخبة من الفنانين والرياضيين من بعض الدول العربية منها تونس والمغرب والعراق والسعودية، وغيرها.