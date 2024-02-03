شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة يحتفل بعيد ميلاده مع جمهوره بالساقية فى حفلة عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب عبد الباسط حمودة حفله المقبل مع جمهور الساقية فى عيد الحب يوم 14 فبراير، وقال لـ الخليج 365: "عيد ميلادى يوم 21 لكن هحتفل به مع جمهورى الحبيب أثناء حفل الساقية".

لافتا أنه يعشق جمهور الساقية، والذى يحرص على الحضور فى كل حفلاته بكثافة، وأضاف أنه يجهز مفاجآت كثيرة لجمهوره فى هذا الحفل منها أغانى جديدة سيسمعها لأول مرة.

يذكر أن عبد الباسط حمودة قدم مؤخرا الأغنية الدعائية لفيلم "الإسكندرانى"، الذي يعرض حاليا في السينمات المختلفة، بعنوان "أنا وابني"، وهي من كلمات جمال بخيت، وألحان شريف حمدان، وتوزيع طه الحكيم.

وأعرب حمودة عن سعادته بهذه الأغنية، قائلا لـ"الخليج 365": "سعادتى لا توصف لتقديم أغنية فى فيلم الإسكندرانى لأسباب كثيرة أولاً لأنه تربطنى علاقة صداقة طيبة بالنجم أحمد العوضى، وأنا أحبه جدًا وهو يحبنى، وثانيًا لأن الأغنية من كلمات الشاعر الكبير جمال بخيت وألحان الموسيقار الكبير شريف حمدان بالإضافة إلى أن الفيلم إخراج المخرج الكبير خالد يوسف".