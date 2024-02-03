ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان العراقي سيف نبيل الجمهور الإعلان الدعائي لأغنيته الجديدة، والتي تحمل عنوان "أقاتل عليك".

وظهرت الممثلة اللبنانية داليدا خليل في الـ Teaser كاشفاً عن أنها ستكون بطل العمل، كما ظهرت بعدة مشاهد رقص رائعة وخطفا الأنظار.

وعلق سيف نبيل على الفيديو كتباً: "حبيبي انت كلشي، لو ينطوني اي شي، حبك اني قافل علي! أقاتل عليك، قريباً".

وقد استقبل الفنان العراقي العام الجديد 2024 في الإمارات، وأحيا حفلاً ناجحاً الى جانب الفنان المصري تامر حسني، ضمن مهرجانات أم الإمارات، بحضور جمهور أتى من جميع أنحاء الإمارات للاستمتاع بليلة استثنائية. وقدم سيف نبيل مجموعة من أغانيه التي رددها الحاضرون بحماسٍ وحبٍ، وبتفاعلٍ كبيرٍ، كما أشعل الأجواء بالمواويل، والأغاني الطربية، وأجمل أغانيه الراقصة وانتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أجواء الحفل المميز.

كانت هذه تفاصيل خبر بطلة فيديو كليب سيف نبيل الجديد ممثلة شهيرة.. ومشهد رقص رائع يجمعهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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