شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد شوارزنيجر يصف الممثل الراحل كارل ويذرز بـ"الأسطورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النجم العالمى أرنولد شوارزنيجر، الممثل الراحل كارل ويذرز الذي لعب دور البطولة في فيلم "Predator" الذى طرح عام 1987، ووصفه بأنه "أسطورة".



أرنولد شوارزنيجر وكارل ويذرز

وقال شوارزنيجر في منشور على موقع إنستجرام: "سيظل كارل ويذرز أسطورة دائمًا، رياضي غير عادي، وممثل رائع، وشخص عظيم، لم يكن بإمكاننا صنع فيلم Predator بدونه، وبالتأكيد لم نكن لنحظى بمثل هذا الوقت الرائع في صنع هذا الفيلم."



أرنولد شوارزنيجر وكارل ويذرز

وأضاف شوارزنيجر: "كل دقيقة معه، سواء في موقع التصوير أو خارجه، كانت فرحة خالصة، لقد كان من النوع الذي يدفعك إلى أن تكون أفضل ما لديك لمجرد مواكبة ذلك. سأفتقده، وأفكاري مع عائلته".



أرنولد شوارزنيجر وكارل ويذرز

وكان قد توفي الممثل العالمى كارل ويذرز، المعروف بأدواره في أفلام Rocky، وPredator وHappy Gilmore وThe Mandalorian، عن عمر يناهز 76 عاماً، وأكدت عائلته الخبر في بيان لها، حيث قالوا: "نشعر بحزن عميق لإعلان وفاة كارل ويذرز، الذى توفي بسلام أثناء نومه يوم الخميس 1 فبراير 2024".