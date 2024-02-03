صبا مبارك تكشف صعوبات تصوير “بين السطور” ورأيها في إعادة تقديم “أنف وثلاث عيون”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال استضافتها في برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ONE، كشفت الفنانة صبا مبارك عن كواليس فيلم “أنف وثلاث عيون” المعروض حالياً في دور العرض، وتحدثت عن الصعوبات التي واجهتها خلال تصوير دورها في مسلسل “بين السطور” المعروض حالياً أيضاً.

وقالت صبا مبارك عن مسلسل بين السطور: “المسلسل صعب، وتجربة طويلة والشخصية التي أقدمها تعبتني جدًا، وقعدت بعدها في البيت شهرين متنحة، والمسلسل معتمد على طريقة الحكي والقصة معقدة، ولكن فخورة بالتجربة وكل عناصرها”.

وعن تفاصيل شخصيتها في المسلسل قالت: “القصة بتتكلم عن إعلامية مشهورة جدًا، ماضيها بيعود يبوظ لها الحاضر بتاعها كله، وكل حياتها على مفترق طرق، وبتضطر تاخذ اختيارات صعبة في حياتها والغلطة الواحدة في الاختيار ممكن تبوظ حياة بني آدم، والمسلسل صعوبته في أن الأحداث بتروى في أزمنة مختلفة في نفس الوقت، وتعبني الصراحة”.

كما تحدثت صبا عن فيلم “أنف وثلاث عيون” ورأيها في إعادته مرة ثانية قائلة: “شاهدت فيلم أنف وثلاث عيون وقرأت الرواية الأصلية، ولكن لا أشعر بالرعب العظيم من المقارنات، ومثلًا شكسبير بجلالة كتاباته اتعاد مليون مرة واتقدم بطريقة مستحدثة، لذلك أشعر أن أي عمل أدبي مبدع يمكن أن يعاد مرة واتنين وثلاثة بأكثر من رؤية مختلفة، ولذلك شعرت أن العمل في صالحنا”.

وأشارت صبا مبارك إلى أن أمير رمسيس عرض عليها السيناريو في البداية، وبعد أن قرأته اكتشفت أن شخصيتها مستحدثة وغير موجودة في الرواية، مضيفة: “ذاكرت الفيلم بغض النظر عن خلفيته أو مستوحى من إيه وعجبني”.

وعن المخاوف التي واجهتها قبل تقديم الفيلم، قالت: “كنت خايفة من تقديمي دور طبيبة نفسية في الفيلم، لأن ذلك يستلزم فهمي الجيد للمصطلحات الطبية”.

كما كشفت صبا مبارك، عن رأيها في الرجل متعدد العلاقات والمتأخر في الزواج، والتي يناقشها الفيلم حيث يجسد ظافر العابدين، نموذج لرجل تأخر زواجه حيث وصل لمنتصف الأربعينات من عمره وما زال يبحث عن شريكة حياته المناسبة قائلة: “كل شيء مرتبط بالطفولة، وفي ناس لديها تعلق مرضي بالأشياء وكل وهو ما يعود لرواسب من الطفولة أو التعلق بالأم”.