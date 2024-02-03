شيرين عبد الوهاب تحلّ خلافاتها مع روتانا.. “الدهب” قريباً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد خلافات وغياب عن طرح أغنيات جديدة لمدة ثلاث سنوات، تعود الفنانة شيرين عبد الوهاب للتعاون من جديد مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، حيث تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان “الدهب”، لتكون التعاون الأول بينهما بعد أن شهدت الفترة الماضية خلافات بينهما في ساحات المحاكم.

أغنية “الدهب” من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، ومن المقرر طرحها قريبًا على قنوات روتانا والمنصات الغنائية.

وكان تامر حسين قد أشار منذ فترة لتعاونه مع شيرين عبد الوهاب في عمل غنائي جديد ونشر عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام”، صورة تجمعه بشيرين وكل من الملحنين عزيز الشافعي ومدين، والموزع الموسيقي توما، وعلق عليها: “قريبا 2024 شيرين عبد الوهاب”.

تعتبر أغنية “الدهب”، الأغنية الأولى التي تطرحها شيرين بعد غياب دام ثلاث سنوات، حيث كانت أغنية “وش حقيقي” والتي قدمتها في تتر مسلسل “لحم غزال” بطولة الفنانة غادة عبد الرازق في موسم رمضان 2021، هي آخر أعمال شيرين عبد الوهاب.

وفي سياق متصل، أحيت شيرين عبد الوهاب مؤخرًا حفل Joy Awards، بدورته الثالثة التي أقيمت مؤخرًا في المملكة العربية السعودية.