بشرى تبدي رأيها بعمليات التجميل وما يحصل بسببها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة بشرى، عن رأيها في عمليات التجميل حيث أكدت انها لا تفكر في هذا الأمر مطلقاً قائلة: “ربنا يبعدنا عن عمليات التجميل، واللي بيحصل بيخلي الواحد يفكر ألف مرة قبل ما يلجأ للتجميل”.

كما ردت بشرى على الانتقادات التي تعرضت لها المطربة نجاة الصغيرة، بعد حضورها حفل joy awards الذي أقيم مؤخرًا، بسبب صعوبة حركتها على المسرح، قائلة: عيب والله.

وكانت بشرى قد نشرت عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مجموعة صور التُقطت خلال تكريمها في “ملتقى الإبداع والتميز العربي” ضمن الحفل الذي أُقيم بأحد الفنادق الكبرى في التجمع الخامس.

وعلّقت بشرى على الصور قائلةً: “بكل تواضع وامتنان أشكر ملتقى الإبداع والتميز العربي على هذه الجائزة وهذا التكريم”. وأضافت: “كل التقدير لوزارة الثقافة والجامعة العربية وكل رعاة هذا الملتقى الذي يجمع كوكبة من النجوم والزملاء من مصر والوطن العربي”.

واختتمت بشرى كلامها قائلةً: “الفرحة ستبقى منقوصة وغير مكتملة بل ومسلوبة طالما أن هناك أطفالاً وأمهات وشيوخاً ما زالوا يواجهون بلا رحمة الحرب بقسوتها وطالما الإنسانية ما زالت مشلولة”.

يُذكر أن بشرى استأنفت تصوير مشاهدها في أحداث مسلسلها الجديد “طبيبة شرعية” بعد فترة توقف استمرت أشهراً عدة. والمسلسل من تأليف محمد الغيطى وإخراج شادي أبو شادي، ويشارك بشرى في بطولته عدد من الفنانين، بينهم: صلاح عبد الله ونضال الشافعي وفراس سعيد ومروة عبد المنعم.