“كل الفنانات بيعملوا كده”.. إلهام شاهين تكشف سرّ حفاظها على رشاقتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة إلهام شاهين عن السر الذي يجعلها تححتفظ برشاقتها وشبابها، وتحدثت عن منافسة صديقاتها يسرا وليلى علوي وهالة صدقي، في أعمال فنية بدور العرض السينمائي، معربة عن رأيها على قرار الزعيم عادل إمام الاعتزال.

وقالت إلهام: “يسرا وليلى علوي وهالة صدقي أصدقائي كلهم وعشرة العمر، وسواء بنشتغل مع بعض أو لأ إحنا على اتصال دائم شبه يومي، وطبعًا أنا فرحانة بيهم ولما حد بينزل عمل بتلاقيني أوي واحدة بجري وبكون موجودة.

وعن سر حفاظها على شبابها، علقت إلهام قائلة: “بعمل طبعًا بوتكس وفيلر حسب الظروف، وبعمل ريجيم وكل الفنانات بيعملوا كده”.

كما علقت إلهام على اعتزال الزعيم عادل إمام، قائلة: “دي حرية شخصية وهو أعطى كتير أوي للفن، وتربع على عرش النجومية أكتر من 60 سنة، وبقوله شكرًا ومن حقه إنه يرتاح بعد تعب السنين ويفرح بالرصيد اللي عمله، رصيد عظيم لينا كلنا سواء سينما أو تلفزيون أو مسرح”.

يُذكر أن حكاية ألفريدو هي آخر أعمال إلهام شاهين، وهي من مسلسل “55 مشكلة حب” للكاتب الراحل مصطفى محمود، وتضم الحكاية عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، إنجي كيوان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.