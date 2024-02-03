تكريم خاص لـ إيمي سمير غانم وحسن الرداد في مهرجان الأقصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أقام المسئولون عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية مؤتمرًا صحافياً في دار الأوبرا المصرية لإعلان تفاصيل الدورة الـ13 من المهرجان.

وأعلنت إدارة المهرجان اختيار الفنانين حسن الرداد وإيمي سمير غانم لتكريمهما في الدورة التي تحمل اسم المخرج خيري بشارة.

وقال الفنان أحمد فتحي خلال المؤتمر: “سيتم تكريم العديد من الفنانين في الدورة 13 التي تحمل اسم المخرج خيري بشارة، حيث سيتم تكريم من مصر الفنان حسن الرداد وإيمي سمير غانم ولطفي لبيب والمنتج جابي خوري، ومن المغرب المخرج حسن بن جلون، ومن بوركينا فاسو الممثلة أيا كيتا”.

وأشار إلى أنه سيتم تكريم أيضًا الفنان أحمد عبد العزيز وتيسير فهمي، واسم الراحل حسين الإمام وعزت أبو عوف وسامي العدل.

كما أوضح السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان أنه سيتم إهداء الدورة 13 لروح الفنان طارق عبد العزيز، الذي وافته المنية خلال العام الماضي، بالإضافة إلى إهداء الدورة أيضًا إلى روح الكاتب والناقد رؤوف توفيق، والناقد المغربي نور الدين الصايل، والمخرجة السنغالية صافي فاي، كما سيحتفل مهرجان الأقصر في الدورة 13 بمئوية الفنان الراحل فؤاد المهندس.

ومن المقرر إقامة المهرجان في الفترة ما بين 9 إلى 15 شباط (فبراير) الجاري، وسيتم إقامة حفل افتتاح المهرجان في معبد الأقصر، وتقديم أغنية بمشاركة نجوم شباب يعبرون عن مضمون المهرجان.