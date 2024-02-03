رانيا يوسف تقترب من إنهاء “جريمة في منتصف الليل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم الأزمات والمشاكل التي واجهت مسلسل الفنانة رانيا يوسف “جريمة في منتصف الليل” بعد إجبار الرقابة صناع المسلسل على تغيير اسمه القديم “دماء العذارى” إلا أن رانيا تواصل تصوير مشاهدها في المسلسل المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2024.

واقتربت رانيا من الانتهاء من تصوير كافة مشاهدها في المسلسل لتكون بذلك ثاني فنانة تنتهي من تصوير أحداث مسلسلها الرمضاني بعد الفنانة مي عمر التي انتهت من تصوير مسلسل “نعمة الأفوكاتو” بالفعل منذ عدة أشهر.

وتدور أحداث قصة مسلسل “جريمة في منتصف الليل”، في إطار اجتماعي، حيث يناقش العديد من مشاكل الطالبات بالجامعات، والعمل من تأليف محمد الغيطي، ومن إخراج عصام شعبان، وهو مكون من عشر حلقات.

ويشارك في بطولة المسلسل بجوار رانيا يوسف مجموعة من الفنانين، أبرزهم: أحمد عبدالعزيز، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، عفاف شعيب، ومحمد سليمان، صلاح عبدالله، ميار الغيطي، وملك قورة، أحمد منير ومحمد فاروق شيبة، وكريم عبد الغني والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان.