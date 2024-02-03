دنيا بطمة حاضرة على “إنستغرام” رغم دخولها السجن.. هذا ما يُنشر على صفحتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: فجّرت الفنانة مي كساب مفاجاة كبيرة حول تقديم الجزء الثاني من مسلسل “جعفر العمدة”، بطولة الفنان محمد رمضان، والذي كان من المقرر مشاركته في الموسم الرمضاني 2025.

وقالت مي: “القرار لسة مش محسوم في جعفر العمدة 2 ولا لأ، ولكن الجمهور عايز وإحنا لسة بندرس الموضوع”.

وعن سبب عدم تقديم الجزء الثاني من جعفر العمدة، قالت مي كساب: “حصل نقاش بيني وبين أستاذ محمد سامي، وقالي إنه مكنش راضي أوي عن الورق اللي عمله، فإحنا احتمال كبير المشروع ميتمش وكله في علم الله”.

كما كشفت مي كساب تفاصيل مشاركتها في الموسم الرمضاني 2024، قائلة: “إن شاء الله أنا في رمضان 2024 في مسلسل العتاولة تأليف أستاذ هشام يحيى، وإخراج أستاذ أحمد خالد موسى، وبطولة أحمد السقا وطارق لطفي وزينة، ومجموعة كبيرة جدًا من النجوم وهتتبسطوا أوي، المسلسل حلو ومكتوب حلو أوي، وأنا مبسوطة من الشغل مع زملائي”.

تدور أحداث مسلسل “العتاولة” في إطار اجتماعي تشويقي حول شقيقين بينهما عداوة، وتتطور الأحداث بعد ذلك، ويقع أحمد السقا في حب زينة خلال الأحداث، ويواجهان العديد من الأزمات”.

ويشارك في مسلسل “العتاولة” عدد كبير من النجوم أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، هدى الإتربي، حنان يوسف، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.