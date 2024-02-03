صوفي تيرنر تتعرض للانتقادات لهذا السبب!

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة البريطانية صوفي تيرنر البالغة من العمر 27 عامًا، متابعيها، صور من رحلة تزلج لها ولشريكها الأرستقراطي بيريغرين بيرسون.
وظهرت تيرنر في الصور وهي تبتسم وتحتفل باللحظات السعيدة التي أمضتها مع شريكها.
وتعرضت صوفي لانتقادات لاذعة من المتابعين، بعد هذه الصور، وذلك بسبب غياب أطفالها عن الرحلة.
وتساءل المتابعون بالتعليقات حول مكان أطفال الممثلة، وعن سبب عدم ظهور الأطفال في الصور.
يشار إلى أن صوفي تيرنر لديها طفلان، ويلا (3 سنوات) ودلفين (19 شهرًا)، من زوجها السابق جو جوناس.
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