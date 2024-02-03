بالفيديو والصور| غادة عادل تحتفل بعيد ميلاد ابنتها مريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفلت النجمة غادة عادل بعيد ميلاد ابنتها مريم أمس الجمعة في حضور عدد من الأصدقاء المقربين.

ونشرت المذيعة والفنانة إنجي علي عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، فيديو من عيد الميلاد، وعلقت "عيد ميلاد سعيد حبيبتي، أتمنى لكِ سنة عظيمة كلها حب وصحة ومرح".

جدير بالذكر أن الفنانة غادة عادل عُرض لها مؤخرًا على منصة watch it مسلسل حالة خاصة إخراج عبدالعزيز النجار، بطولة طه دسوقي، وتشارك في السباق الرمضاني المُقبل ببطولة مسلسل لانش بوكس، كما تنتظر طرح فيلمها الجديد أهل الكهف إخراج عمرو عرفة، بطولة عدد كبير من نجوم الفن، بينهم: خالد النبوي، محمد فراج، محمد ممدوح، مصطفى فهمي، صبري فواز، ريم مصطفى، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر.

اقرأ أيضا

11 معلومة عن المخرج عمر عبد العزيز أحدث عريس بالوسط الفني

إيرادات الجمعة.. "رحلة 404" الثاني و"أنف وثلاث عيون" في المركز السادس